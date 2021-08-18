Украинским депутатам запретят контактировать с политиками из России

Украинским депутатам могут запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России или самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР — до тех пор, пока Киев не «восстановит контроль» над Крымом. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту документа, парламентариям будет дозволено устанавливать связи с российскими органами власти и политическими деятелями только с санкции президента страны. Контакты будут дозволены в случае необходимости защитить права граждан или обсудить выполнение международных договоров. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее бывший президент страны Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой страны за 30 лет независимого существования. По его мнению, этот опрометчивый шаг руководства привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и преследованию оппозиционных политиков, которые призывают восстановить связи с Россией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.