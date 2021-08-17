Янукович назвал главную ошибку Украины с момента развала СССР

Янукович заявил, что отказ от добрососедства с Россией стал главной ошибкой Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой страны за 30 лет независимого существования. Об этом он заявил в ходе обращения к украинскому народу в честь 30-летия независимости республик с момента развала СССР, сообщает РИА Новости.

По его мнению, этот опрометчивый шаг руководства привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и преследованию оппозиционных политиков, выступающих за восстановление связей с Россией. Постепенное отдаление от России также породило глубокий экономический кризис и социальную нестабильность.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

«Жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной», — отметил четвертый президент Украины.

Он добавил, что за все годы Украина так и не обрела статус независимого государства и ее внешнеполитическое положение на мировой арене полностью зависит от американо-росийских отношений, которые отличаются своей нестабильностью.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что верил России, и назвал это своей самой большой ошибкой. По его словам, он был уверен в том, что Россия уйдет от силовых методов во внешней политике к дипломатическим и будет «договариваться со странами», но этого так и не случилось.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. По замыслу властей, в этом году он растянется на три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами и чествованием «великих украинцев».