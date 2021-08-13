Лавров прокомментировал выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не нарушает нормы международного права. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его словам, заявления о том, что паспортизация ДНР и ЛНР идет вразрез с международным правом, являются ложью. «Европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином», — прокомментировал Лавров обвинения в сторону России.

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Министр добавил, что, согласно ряду международных конвенций, каждый человек вправе самостоятельно решать вопрос о своем гражданстве. Он подчеркнул, что проживающие на Украине венгры, поляки и румыны имеют двойное гражданство, и это не вызывает у республики негативных комментариев.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи российских паспортов населению и призвал тех, кто выступает за присоединение региона к Российской Федерации, «искать себе место в России».

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона. Она отметила, что предоставление гражданства — это прерогатива суверенного государства, которую международное право никак не ограничивает.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. Более 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже получили российские паспорта по упрощенной процедуре с момента ее запуска в 2019 году.