Захарова обвинила Зеленского в неуважении права граждан на самоопределение

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что относящим себя к русским гражданам следует покинуть страну и уехать в Россию, говорят о неуважении к правам человека. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Речь идет о его высказывании по поводу грядущей судьбы неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка — оставаться», — сказал Зеленский.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

По словам Захаровой, такая позиция украинского лидера нарушает права и свободы жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ассоциирующих себя с Россией. Она считает, что они, как и все остальные украинцы, имеют право на самоопределение и не обязаны соглашаться со стремлениями украинских властей войти в НАТО и Европейский союз (ЕС).

«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», — подчеркнула Захарова.

5 августа президент Украины заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией, а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, он предложил «искать себе место в России». Зеленский сравнил «оккупированный» регион с Берлинской стеной, которая разделяет граждан одного государства.

21 июля Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», принятый Верховной Радой 1 июля этого года. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины и является носителем самобытного языка и культуры, а также не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.