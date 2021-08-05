Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом», в котором обсудил ключевые проблемы Донбасса. Он обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи российских паспортов населению и призвал тех, кто выступает за присоединение региона к Российской Федерации, «искать себе место в России». Глава государства сравнил Донбасс с Берлинской стеной, которая разделяет украинский народ.

А что касается России по поводу паспортизации — здесь как раз все просто. И оценивать можно однозначно — Россия нарушает международное право. По сути, паспортизация ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом ходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

Зеленский посочувствовал населению Донбасса, которое вынуждено получать российские паспорта под угрозой невозможности найти работу. Он выразил свое уважение тем, кто смог остаться с украинским документом и подчеркнул, что ситуации бывают разные, и делить людей по паспорту нельзя.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

Ранее стало известно, что с момента запуска процедуры о получении российского паспорта в упрощенном порядке ей воспользовались 611 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

«Донбасс никогда не будет русской территорией»

Зеленский подчеркнул, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем людям, которые считают себя русскими и выступают за присоединение региона к России следует уехать и «искать место в России».

Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», это большая ошибка – оставаться жить в Донбассе. Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

Он призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами «держаться» и добавил, что эта территория все равно будет «деоккупирована». Украинский лидер добавил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории и заявил, что конфликт на востоке страны — это «временная история».

Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают территориальный конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.

Граждане Украины назвали войну в регионе главной проблемой государства. 27,9 процента населения отнесли ее к проблеме номер один, 63,9 процента включили в первую тройку.

Разрешение конфликта в Донбассе

Зеленский подчеркнул, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе, однако от него в этом вопросе зависит далеко не все.

Я считаю, и президент Российской Федерации знает мое мнение, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий, зависит от одного человека… И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

Украинский лидер отметил, что за стол переговоров нельзя садиться с людьми, у которых есть оружие в руках, и назвал полное прекращение огня первым шагом к урегулированию. Он добавил, что всегда выступал за то, чтобы это было первым пунктом любых договоренностей.

При этом Зеленский назвал враньем обвинения вооруженных сил Украины в обстрелах мирных жителей Донбасса. Он подчеркнул, что ответный огонь открывался только тогда, когда боевики стреляли по украинским военным. Глава государства заявил, что у Киева есть намерения к мирному урегулированию силами политики и дипломатии. Он заключил, что никто не хочет войны.

Реакция на интервью

В самопровозглашенной Донецкой народной республике порекомендовали Зеленскому «учить историю». Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донбасс испокон веков был русским и русскоязычным регионом. Ее слова приводит РИА Новости.

Чтобы впредь не попадать впросак, искренне рекомендуем руководителю Украины как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории, а заодно и этимологию слов подучить, поскольку похоже, что господин Зеленский не видит разницы между понятиями «русский» и «российский» Наталья Никонорова Фото: Совет Министров ДНР

Директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов уверен, что Зеленский разочаровал своих избирателей. По его мнению, такие заявления раньше «можно было услышать в киевской подворотне от сильно подвыпивших местных радикалов».

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что гражданам Донбасса в случае желания перебраться в Россию, как это предлагает украинский лидер, следует поступить по примеру Крыма и сделать это вместе с территорией. Он подчеркнул, что жители региона должны это сделать не в качестве беженцев, а вместе с родной землей, как полноценные субъекты Российской Федерации.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса.

Они находятся у себя дома и ниоткуда уезжать не будут, как бы этого ни хотелось киевскими проходимцам во власти. Никто не имеет права указывать народу Донбасса, как жить и что делать. При этом киевские власти должны зарубить себе на носу, что Россия никогда не оставит без внимания любые попытки агрессии в отношении соотечественников, проживающих в народных республиках Михаил Шеремет Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что Украине нужна земля Донбасса, а не люди, которые там проживают. Его слова приводит RT.

Сенатор подчеркнул, что это не просто странный, а преступный подход по отношению к населению своей страны. Он указал, что подобные заявления в Крыму завершились отторжением.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что относящим себя к русским гражданам следует покинуть страну и уехать в Россию, говорят о неуважении к правам человека. По ее словам, такая позиция украинского лидера нарушает права и свободы жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ассоциирующих себя с Россией.

