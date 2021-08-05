Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом», в котором обсудил ключевые проблемы Донбасса. Он обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи российских паспортов населению и призвал тех, кто выступает за присоединение региона к Российской Федерации, «искать себе место в России». Глава государства сравнил Донбасс с Берлинской стеной, которая разделяет украинский народ.
Зеленский посочувствовал населению Донбасса, которое вынуждено получать российские паспорта под угрозой невозможности найти работу. Он выразил свое уважение тем, кто смог остаться с украинским документом и подчеркнул, что ситуации бывают разные, и делить людей по паспорту нельзя.
Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.
Ранее стало известно, что с момента запуска процедуры о получении российского паспорта в упрощенном порядке ей воспользовались 611 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР.
«Донбасс никогда не будет русской территорией»
Зеленский подчеркнул, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем людям, которые считают себя русскими и выступают за присоединение региона к России следует уехать и «искать место в России».
Он призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами «держаться» и добавил, что эта территория все равно будет «деоккупирована». Украинский лидер добавил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории и заявил, что конфликт на востоке страны — это «временная история».
Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают территориальный конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.
Граждане Украины назвали войну в регионе главной проблемой государства. 27,9 процента населения отнесли ее к проблеме номер один, 63,9 процента включили в первую тройку.
Разрешение конфликта в Донбассе
Зеленский подчеркнул, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе, однако от него в этом вопросе зависит далеко не все.
Украинский лидер отметил, что за стол переговоров нельзя садиться с людьми, у которых есть оружие в руках, и назвал полное прекращение огня первым шагом к урегулированию. Он добавил, что всегда выступал за то, чтобы это было первым пунктом любых договоренностей.
При этом Зеленский назвал враньем обвинения вооруженных сил Украины в обстрелах мирных жителей Донбасса. Он подчеркнул, что ответный огонь открывался только тогда, когда боевики стреляли по украинским военным. Глава государства заявил, что у Киева есть намерения к мирному урегулированию силами политики и дипломатии. Он заключил, что никто не хочет войны.
Реакция на интервью
В самопровозглашенной Донецкой народной республике порекомендовали Зеленскому «учить историю». Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донбасс испокон веков был русским и русскоязычным регионом. Ее слова приводит РИА Новости.
Директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов уверен, что Зеленский разочаровал своих избирателей. По его мнению, такие заявления раньше «можно было услышать в киевской подворотне от сильно подвыпивших местных радикалов».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что гражданам Донбасса в случае желания перебраться в Россию, как это предлагает украинский лидер, следует поступить по примеру Крыма и сделать это вместе с территорией. Он подчеркнул, что жители региона должны это сделать не в качестве беженцев, а вместе с родной землей, как полноценные субъекты Российской Федерации.
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что Украине нужна земля Донбасса, а не люди, которые там проживают. Его слова приводит RT.
Сенатор подчеркнул, что это не просто странный, а преступный подход по отношению к населению своей страны. Он указал, что подобные заявления в Крыму завершились отторжением.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что относящим себя к русским гражданам следует покинуть страну и уехать в Россию, говорят о неуважении к правам человека. По ее словам, такая позиция украинского лидера нарушает права и свободы жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ассоциирующих себя с Россией.