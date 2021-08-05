Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи российских паспортов в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

«А что касается России по поводу паспортизации — здесь как раз все просто. И оценивать можно однозначно — Россия нарушает международное право. По сути, паспортизация ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом ходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное», — отметил глава украинского государства.

Зеленский добавил, что иногда население находится в ситуации безысходности, когда отсутствие необходимого документа закрывает возможности устроиться на работу. Он заключил, что люди бывают в разном положении, поэтому не следует делить их по паспортам.

Ранее президент Украины сравнил Донбасс с Берлинской стеной, которая разделяет граждан одного государства. Он заявил, что регион никогда не будет русской территорией, и предложил «искать себе место в России» тем, кто хочет его вхождения в состав Российской Федерации.

