На Украине заявили о катастрофе из-за Зеленского

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для граждан Украины. Его слова приведены на сайте ОПЗЖ.

«Эта Зе-команда (президента Украины Владимира Зеленского. — прим. «Ленты.ру») живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где все в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец», — сказал политик.

Бойко призвал идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение Украины и начать наводить порядок в стране. Он считает, что очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ абсурдно, однако представителей власти это абсолютно не смущает.

Предыдущие повышения стоимости тарифов на Украине нередко приводили к акциям протеста. После того как в январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) без учета стоимости распределения, а кабмин отменил льготы на поставку света в дома, в стране начались так называемые «тарифные бунты».

Недовольные политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации проходили также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие брали штурмом областную администрацию.