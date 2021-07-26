Медведчук предсказал украинцам сильнейший рост тарифов ЖКХ

Правительство Украины в новом отопительном сезоне готовит очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), которое нанесет «сокрушительный удар» по доходам граждан. Сообщение об этом на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) разместил глава ее политсовета Виктор Медведчук.

В своих прогнозах политик сослался на данные департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской городской администрации. Он пояснил, что уже осенью 2021 года платежи увеличатся как минимум на 30-40 процентов, а в отдельных регионах страны — до 70 процентов. «С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях все еще платят за коммунальные услуги, власть решила снять последнюю рубаху», — написал Медведчук.

Депутат отметил, что наряду с сильнейшим ростом цен власти намерены сократить перечень украинцев, которые могут претендовать на получение государственных субсидий. В связи с этим он предсказал массовые рейды правоохранительных органов для проверки «материального положения» граждан вплоть до нарушения права на неприкосновенность жилища.

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«Зеленский и его окружение переходят черту, за которой кончаются народное терпение и семейные бюджеты украинских граждан, в этих условиях теряющих возможность кормить детей и заботиться о своих родителях», — добавил представитель ОПЗЖ.

Установления рыночных тарифов на ЖКХ требует от Украины Международный валютный фонд (МВФ) в рамках программы финансовой поддержки, которая была начата в 2020 году. Кроме того, этот процесс связан с ростом долгов управляющих компаний перед банками и государством, а также отказом правительства от субсидирования оптовых цен на газ.

Предыдущие повышения стоимости тарифов на Украине нередко приводили к акциям протеста. После того как в январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) без учета стоимости распределения, а кабмин отменил льготы на поставку света в дома, в стране начались так называемые «тарифные бунты».

Недовольные политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации проходили также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие брали штурмом областную администрацию.