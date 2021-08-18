В Госдуме назвали условие для диалога с Киевом по Крыму

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что диалог с Украиной по Крыму возможен при одном условии

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной по Крыму возможен лишь в случае, если Киев выйдет с инициативой признания российского статуса полуострова. Такое условие он назвал в беседе с РИА Новости.

«В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет. Россия не торгует своими территориями», — сказал Шеремет, подчеркнув, что этот вопрос не обсуждается.

По словам политика, Украине и международному сообществу необходимо считаться с демократическим выбором крымчан, сделанным на референдуме в 2014 году.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой страны за 30 лет независимого существования. По его мнению, этот опрометчивый шаг руководства привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и преследованию оппозиционных политиков, которые призывают восстановить связи с Россией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.