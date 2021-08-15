СБУ вызвала на допрос бывших чиновников по делу о Харьковских соглашениях

СБУ вызвала бывших чиновников для дачи показаний по делу о российском флоте в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос ряд бывших чиновников и депутатов для дачи показаний по делу о российском Черноморском флоте в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей службы.

В частности, на допрос о Харьковских соглашениях вызвали экс-главу Верховной Рады Владимира Литвина и действующих депутатов от «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко, Дмитрия Шпенова и Виталия Борта. Кроме того, в СБУ обязали явиться экс-министра финансов Федора Ярошенко, экс-главу МВД Василия Цушко, экс-главу СБУ Валерия Хорошковского, экс-главу пограничной службы Николая Литвина, экс-министра юстиции Николая Лавриновича, экс-депутата Юлию Ковалеву, экс-главу Таможенной службы Игоря Калетника и бывшего министра транспорта и связи Константина Ефименко. Допросы пройдут с 16 по 26 августа.

Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года, которые называют Харьковскими соглашениями, были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение Черноморского флота России флота в Крыму согласовали на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований предъявило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу обвинение в госизмене из-за этих соглашений. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности. Позднее СБУ также возбудила уголовное дело против бывших депутатов Верховной Рады, одобривших договор.