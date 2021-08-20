Зеленский изменил порядок помилования коррупционеров на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений о порядке помилования коррупционеров. Документ №373/20210 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования» опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, осужденные за совершение уголовных коррупционных преступлений, а также вождение в состоянии алкогольного опьянения или нарушение правил дорожного движения, могут быть освобождены от отбывания наказания в порядке помилования после фактического отбытия ими сроков, установленных частью третьей статьи 81 Уголовного Кодекса Украины об условно-досрочном освобождении.

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В исключительных случаях при наличии чрезвычайных обстоятельств ходатайство о помиловании также может быть подано главой или другим членом Комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, советником-уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации и по вопросам безбарьерности. Они должны представить соответствующие документы в Офис главы государства.

Ранее Зеленский подписал указ о реформировании оборонного комплекса Украины. В стране создадут высокотехнологичный и конкурентоспособный оборонно-промышленный комплекс (ОПК), отвечающий потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прочих военных формирований на территории страны.

