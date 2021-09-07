В Киеве устроили митинг с белорусскими флагами и плакатом «Слава России»

У Верховной Рады устроили митинг за открытие воздушного пространства с Белоруссией

В Киеве возле здания Верховной Рады устроили митинг с требованием открыть воздушное пространство с Белоруссией. Об этом украинский журналист Андрей Павловский сообщает в своем Telegram-канале.

Активисты пришли на мероприятие с флагами Украины и Белоруссии и начали скандировать «Откройте небо!», требуя отменить решение украинского правительства, запрещающее белорусским воздушным судам заходить на территорию страны.

Некоторые из протестующих принесли плакаты о дружбе двух стран, а один из митингующих пришел с небольшим баннером с надписью «Слава России». Сотрудница полиции диалога подошла к нему и попыталась выяснить, зачем он использует такой лозунг, однако внятного ответа получить не смогла.

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В мае правительство Украины прекратило авиасообщение с Белоруссией. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, причиной такого решения стал инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

23 мая воздушное судно ирландского авиаперевозчика, следовавшее по маршруту Афины — Вильнюс, было вынуждено приземлиться в минском аэропорту в связи с сообщениями о минировании, поступившими от белорусских диспетчеров. После этого местные силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Информация о взрывных устройствах на борту лайнера при этом не подтвердилась.