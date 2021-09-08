На Украине грядущие осенние волнения связали с провокациями России

Грядущие акции протеста, количество и интенсивность которых каждый год традиционно увеличивается осенью, связаны с провокациями со стороны российского информационного пространства. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов в интервью «РБК-Украина».

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

По его словам, Россия регулярно вмешивается во внутренние дела Украины, подрывая ее суверенитет и территориальную целостность, а также дестабилизируя общественно-политическую обстановку. «Речь идет о продуцировании фейков, искусственном инспирировании протестных настроений в различных сферах — будь то тарифы, вопрос земельной реформы или что-либо другое», — пояснил руководитель спецслужбы.

Баканов добавил, что рост числа митингов также фиксируется в Национальной полиции Украины. При этом он указал на то, что не видит связи протестов с политическими кампаниями или временем года. «Потому что под боком у нашей страны есть постоянный фактор риска — непредсказуемый сосед-агрессор, который продолжает вести развязанную им почти восемь лет назад гибридную войну», — заключил Баканов.

Среди прочих рисков он также назвал выборы в Госдуму на территории Крыма и Донбасса, а также совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021».

Осенью на Украине традиционно активизируются различные слои общества, не согласные с тем или иным направлением политики государственных властей. Наиболее острыми вопросами является война в Донбассе и имплементация «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины, отношения с Россией и западными странами, тарифы ЖКХ, а также санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении украинских граждан.