Лидер украинских националистов обвинил Зеленского в «зачистке улицы»

Президент Украины Владимир Зеленский начал проводить «зачистку улицы» в ожидании осенних массовых протестов. Об этом рассказал руководитель центрального штаба украинской политической партии «Национальный корпус» (запрещена в России) и бывший командир батальона украинских националистов «Азов» (также запрещен на территории РФ) Максим Жорин, передает портал «Страна.ua».

Так он отреагировал на задержания и обыски у нескольких представителей радикальной политической силы в Харьковской области. По его словам, большинство задержанных являются «ветеранами с активной проукраинской позицией», которые «защищают Украину на фронте» и «занимаются социальными проектами».

Жорин заявил, что Зеленский «готовится к сдаче Украины», а потому пытается избавиться от патриотов, которые попытаются ему помешать. «Уверяю, мы умеем и будем драться за своих людей!» — подчеркнул лидер «Нацкорпуса».

Ранее стало известно, что в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали группировку радикалов-рэкетиров. В частности, силовиками были задержаны несколько членов областного отделения «Национального корпуса», в том числе один из его лидеров Сергей Величко. Их обвиняют в создании организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денежных средств у предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг, а также учреждений здравоохранения.