На киевском майдане собрались протестующие

На майдане Независимости в центре Киева собрались протестующие против политики Зеленского

На майдане Независимости в Киеве собрались около 300 протестующих, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Отмечается, что собравшиеся намерены пройти маршем к зданию офиса президента Владимира Зеленского на Банковой улице в центре Киева.

Причиной акции стал предстоящий визит Зеленского в США. Собравшиеся требуют от главы государства отказаться от исполнения Минских соглашений, не предоставлять особый статус Донбассу и не проводить там выборы.

Майдан Независимости дважды в новейшей истории Украины становился местом массовых протестов. В конце 2004 года они привели к назначению повторного третьего тура президентских выборов, в котором победил Виктор Ющенко, в 2013-2014 годах — к свержению с поста президента Виктора Януковича. Российские власти считают эти события государственным переворотом.

