Адвокат Януковича прокомментировал заочное расследование убийств на Евромайдане

Адвокат бывшего главы Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook прокомментировал решение Печерского районного суда в Киеве, который разрешил провести заочное расследование в отношении экс-президента по делу об убийствах протестующих на Евромайдане в 2014 году.

«Решение суда о разрешении заочного расследования дела Майдана — пиар власти накануне Дня независимости, — заявил Сердюк. — Офис генерального прокурора продолжает направлять свою деятельность, в лучших традициях предшественников, на то, чтобы настоящие виновники трагедии так и не были наказаны».

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По словам адвоката, организаторы и исполнители расстрелов силовиков и протестующих в феврале 2014 года давно известны. «В офисе генпрокурора заявляют, что имеют доказательства того, что Виктор Янукович якобы отдавал приказ о силовом разгоне Майдана. Но даже после подачи защитой иска в суд об обнародовании этого упорно молчат», — утверждает Сердюк.

Он добавил, что власти не хотят расследовать возможную причастность к расстрелам «лидеров Майдана», в том числе экс-президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка, которых в те дни «по понятному стечению обстоятельств не оказалось в эпицентре событий».

«Сегодняшнее решение суда ярко демонстрирует, как нынешняя власть идет по стопам Порошенко», — сказал Сердюк.

Януковича подозревают в организации тяжких и особо тяжких насильственных преступлений. По данным следствия, совместно с председателем Службы безопасности Украины и министром внутренних дел он организовал разгон демонстрантов с помощью оружия и военной техники. «Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам», — заявили в офисе генпрокурора.