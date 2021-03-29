Бывший премьер Украины призвал избирателей Зеленского «пошевелить мозгами»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал избирателей, которые по-прежнему готовы голосовать за действующего президента Владимира Зеленского, одуматься. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«За Зеленского готовы проголосовать 21 процент украинцев. Обращаюсь к этому 21 проценту. Ну, пошевелите мозгами! Особенно жители Юго-Востока. Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского!» — заявил Азаров.

Ранее Государственное бюро расследований Украины заподозрило Азарова в госизмене из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму. Экс-премьер назвал обвинения политической расправой.

Азаров был премьер-министром при президенте Викторе Януковиче. После победы Евромайдана он уехал в Россию.