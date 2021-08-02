Киевский суд разрешил заочное расследование дела в отношении Януковича

Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году. Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора республики.

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Такое решение было принято ввиду того, что Янукович скрывается от органов следствия и суда на территории России. Следственные действия в отношении него будут проводить сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).

Бывшего президента Украины подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих. По данным следствия, совместно с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) и министром внутренних дел республики он организовал разгон демонстрантов с помощью оружия и военной техники. «Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам», — подчеркнули в офисе генпрокурора.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура запросили в Высшем антикоррупционном суде заочный арест Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в Межигорье. Уголовное дело против семьи политика возбуждено по статьям об отмывании денег и присвоении государственного имущества за счет служебного положения.