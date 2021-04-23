СБУ заподозрила адвокатов Януковича в государственной измене

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила адвокатов бывшего президента страны Виктора Януковича в государственной измене и готовится открыть по этому факту уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридическое объединение Aver Lex, сотрудники которого представляют интересы политика в суде.

По данным фирмы, под уголовное преследование попали сразу несколько защитников Януковича, в том числе один из его ведущих адвокатов Виталий Сердюк. «Основная цель этого незаконного преследования — блокирование работы адвокатов, представляющих интересы Виктора Януковича, оказание давления на них, а также уничтожение всех доказательств, собранных адвокатами АО Aver Lex», — сообщили в пресс-службе объединения.

Защитники также указали, что такие действия подтверждают политический характер преследования экс-президента. Они намерены обратиться в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, посольства стран Евросоюза и США, а также к «ведущим международным правозащитным организациям» для прекращения давления на суд. Сама СБУ пока никак не комментировала заявления адвокатов.

Виктор Янукович был свергнут в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений, получивших название Евромайдан. Политик бежал в Россию. На Украине его заочно приговорили к тюрьме за государственную измену. В 2020 году суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.