Украинский суд снял арест с денег сына Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины отменил арест денежных средств и ценных бумаг Александра Януковича — сына бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает портал «Гордон».

Арест снят с ценных бумаг и денег на счетах во «Всеукраинском банке развития», «Украинском бизнес банке», «Первом украинском международном банке» и «Проминвестбанке». Суммы не уточняются. Решение было принято по ходатайствам адвоката Егора Воротинцева.

Суд решил, что арест средств «не имеет смысла и не способствует выполнению задач уголовного судопроизводства».

Таким образом, отменено постановление Печерского районного суда Киева от 1 апреля 2014 года. Следствие подозревало Александра Януковича в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Он находится в розыске. Сына экс-президента также подозревают в отмывании, завладении госимуществом и причастности к разгонам акций протеста.

Виктор Янукович был свергнут в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан.