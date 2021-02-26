Украина ввела санкции против силовиков времен Януковича

Cовет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против бывшего руководителя МВД Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якименко и еще восьми высокопоставленных силовиков времен президентства Виктора Януковича, передает УНИАН.

Как заявил на брифинге секретарь ведомства Алексей Данилов, против бывших силовиков и спецслужбистов были введены «максимально возможные» ограничения: они будут лишены всех воинских званий и наград, а также потеряют все принадлежащие им активы на территории Украины.

Чиновник отметил, что все указанные лица сейчас находятся за пределами страны и не могут быть привлечены к ответственности за вменяемые преступления. Данилов назвал бывших офицеров предателями и пообещал добиваться их экстрадиции.

Главная военная прокуратура Украины в 2015-м заподозрила Якименко и Захарченко в государственной измене. Позже их обвинили в подрывной деятельности в интересах России во время Евромайдана на Украине осенью 2013 — зимой 2014 года. По этому же составу рассматривается дело Януковича и ряда других бывших украинских чиновников.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в Киеве и в других городах, которые закончились свержением президента и крупнейшим политическим кризисом за всю историю страны. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.