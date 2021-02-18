Украина завершит расследование по Майдану до конца года

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование по основным эпизодам событий на Майдане завершится до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

По ее словам, за прошедший год число подозреваемых только по одному делу о расстреле протестующих и силовиков 20 февраля 2014 года в Киеве выросло втрое. Прокурор подчеркнула, что оно будет вестись «добросовестно и объективно». «Верю, что до конца года завершится следствие», — сказала Венедиктова.

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В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.

Всего по делу о расстреле протестующих и силовиков в Киеве 20 февраля 2014 года проходят 42 человека. При этом 10 бывшим сотрудникам полка «Беркут» предъявлено заочное подозрение в убийстве 48 человек и покушении на убийство более 80.