Кучма рассказал о «гэбистах» в украинской политике

Второй президент Украины Леонид Кучма вспомнил свое пребывание на посту главы республики и назвал «две важные вещи», которые он «недооценил» в тот период. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, одной из них оказалась «нашпигованность» украинской политики «остатками московской агентуры», в частности — «гэбистами» и «агентами влияния».

В качестве второго важного момента, который ранее ускользнул из его внимания, он упомянул потенциал гражданского общества на Украине. «Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана», — добавил бывший президент.

Ранее Кучма призвал украинские власти отказаться от усугубления отношений с Россией во внешней и внутренней политике. Он отметил, что это неизбежно приведет к негативным последствиям для Украины, и подчеркнул, что у нее не получится выстроить свое развитие исключительно на негативных тезисах.