Кучма назвал причину «оккупации» Крыма

Второй президент Украины Кучма: Крым потеряли потому, что не стали защищаться

Второй президент Украины Леонид Кучма назвал причину потери Крыма в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась из-за того, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», — сказал Кучма.

По его мнению, если бы Киев не сопротивлялся в Донбассе, то «не было бы войны, и Украины никакой не было». «Была бы одна большая Малороссия», — уверен Кучма.

Бывший президент считает, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован. «Аннексия — это же якобы навсегда. А вот оккупация — это временно, и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться», — заключил Кучма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение.

Кучма был президентом Украины в 1994 — 2005 годах.