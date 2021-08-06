Лидер украинских националистов пригрозил «сломать» власть за патриотов

Украинские власти ответят за арест нескольких представителей радикальной политической силы в Харьковской области. Об этом заявил лидер партии «Национальный корпус» (запрещена в России) и бывший глава полка «Азов» (также запрещен на территории России) Андрей Билецкий, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, национализм, который является идеологической основой партии, означает защиту своих соратников. «Нас тысяча, если надо, соберем десять тысяч, но своих не отдадим, а их (власти Украины — прим. «Ленты.ру») сломаем. Мы ломали и более сильных», — пригрозил Билецкий.

Он призвал всех сторонников националистического движения отомстить властям за преследования «истинных патриотов» Украины.

Ранее руководитель центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин заявил, что Зеленский начал проводить «зачистку улицы» в ожидании осенних массовых протестов. По его мнению, президент «готовится к сдаче Украины», а потому пытается избавиться от патриотов, которые попытаются ему помешать.

5 августа стало известно, что в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали группировку радикалов-рэкетиров. В частности, силовиками были задержаны несколько членов областного отделения «Национального корпуса», в том числе один из его лидеров Сергей Величко.

Их обвиняют в создании организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денежных средств у предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг, а также учреждений здравоохранения.