Украина назвала заложниками жителей Донбасса с российскими паспортами

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал заложниками жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Резникова, «чужие паспорта» в карманах украинских граждан не повлияют на планы по реинтеграции Донбасса. Киев не признает эти документы. Однако если их обладатели захотят уехать в Россию после возвращения Донбасса под контроль Украины, им не будут мешать. «В ту сторону двери открыты», — заверил Резников.

Вице-премьер заявил, что Россия раздает паспорта в Донбассе, чтобы иметь повод для нападения на Украину, при этом количество выданных документов не имеет значения.

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«Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан", — утверждает Резников. — Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради десяти тысяч».

Весь вопрос, по словам чиновника, в том, пойдет ли Москва «на такой риск».

Ранее уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова назвала «аусвайсами» российские паспорта, которые получают жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В Госдуме сообщили, что по упрощенной процедуре, запущенной в 2019 году, выдано уже 611 тысяч паспортов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причиной паспортизации невыполнение Украиной Минских соглашений. Политику Москвы дипломат сочла гуманитарным жестом, поводом для которого стала экономическая и транспортная блокада региона со стороны Киева.