В Раде приняли постановление о голосовании жителей Донбасса на выборах в Госдуму

В Раде одобрили обращение из-за голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму

Верховная Рада Украины приняла проект постановления об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой выборов во «временно оккупированных» Крыму и Севастополе и на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

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Согласно документу, проведение голосования в Госдуму на указанных территориях является нарушением конституции Украины, норм международного права и других международных договоров касательно суверенитета государств.

В связи с этим депутаты парламента призывают не допустить проведения голосования, а также ввести санкции в отношении участвовавших в организации выборов российских чиновников. Также Рада просит международное сообщество не признать легитимность выборов в Госдуму и ее дальнейших решений в случае проведения голосования в Донбассе и Крыму.

В конце августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен признавать результаты выборов в Государственную Думу России в случае, если голосование пройдет в Донбассе и Крыму. Позднее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в провокациях и стремлении дискредитировать избирательный процесс в России в глазах мирового сообществ.

Ранее стало известно, что с момента запуска процедуры получения российского паспорта в упрощенном порядке для жителей Донбасса ею воспользовались 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Все они, согласно российскому законодательству, имеют право участвовать в выборах.