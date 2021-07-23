Россия
 
Последние новости
ЦБ резко поднял ключевую ставку
Российский блогер посадил за руль восьмилетнего ребенка
Вирусолог оценил расследование ЦРУ о возможной утечке коронавируса
Украинские силовики поймали турков с партией героина на миллиарды рублей
Стало известно о просьбе Байдена к Путину не трогать «Радио Свобода»
В сети увидели призыв к педофилии в надписи на купленной матерью ребенку майке
Раскрыто количество проданных PlayStation 5
Шереметьево стал первым в России аэропортом с уникальной услугой 
Россиянам спрогнозировали темпы роста цен
Прокуратура попросила отменить приговор блогеру Эдварду Билу
Новости партнеров
Прослушать новость

Толстой назвал истерикой протесты Киева из-за российских выборов

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Толстой
Петр Толстой
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Истерика киевских властей в связи с участием проживающих в Донбассе российских граждан в предстоящих выборах Госдумы не повлияет на их избирательные права. Об этом вице-спикер нижней палаты Петр Толстой написал в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июля.

«Протестуй не протестуй — все равно выборы состоятся. Все граждане России имеют право голоса вне зависимости от места проживания», — написал он.

Толстой напомнил, что российский паспорт дает человеку возможность не только свободно въезжать на территорию РФ, но и основные социальные гарантии.

Ранее в пятницу Министерство иностранных дел Украины выразило протест против участия проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента.

В понедельник Центризбирком России выпустил постановление, согласно которому живущие в ДНР и ЛНР россияне смогут проголосовать на выборах в онлайн-формате.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина запротестовала против участия жителей Донбасса в российских выборах
Россия предложила нормандской четверке позвать ЛНР и ДНР на переговоры с США
Живущим в ДНР и ЛНР россиянам позволят проголосовать на выборах в Госдуму