Толстой назвал истерикой протесты Киева из-за российских выборов

Истерика киевских властей в связи с участием проживающих в Донбассе российских граждан в предстоящих выборах Госдумы не повлияет на их избирательные права. Об этом вице-спикер нижней палаты Петр Толстой написал в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июля.

«Протестуй не протестуй — все равно выборы состоятся. Все граждане России имеют право голоса вне зависимости от места проживания», — написал он.

Толстой напомнил, что российский паспорт дает человеку возможность не только свободно въезжать на территорию РФ, но и основные социальные гарантии.

Ранее в пятницу Министерство иностранных дел Украины выразило протест против участия проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента.

В понедельник Центризбирком России выпустил постановление, согласно которому живущие в ДНР и ЛНР россияне смогут проголосовать на выборах в онлайн-формате.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.