Живущим в ДНР и ЛНР россиянам позволят проголосовать на выборах в Госдуму

Живущим в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) россиянам позволят проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании во вторник, 19 июля.

Для участия в выборах избиратели должны быть пользователями единого портала госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Согласно постановлению Роспотребнадзора, участникам избирательного процесса запрещено пожимать руки в целях борьбы с распространением коронавируса.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В июле 2019-го российский лидер упростил получение гражданства всем проживающим на территории России украинцам из Донецкой и Луганской областей.