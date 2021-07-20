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Живущим в ДНР и ЛНР россиянам позволят проголосовать на выборах в Госдуму

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Живущим в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) россиянам позволят проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании во вторник, 19 июля.

Для участия в выборах избиратели должны быть пользователями единого портала госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Согласно постановлению Роспотребнадзора, участникам избирательного процесса запрещено пожимать руки в целях борьбы с распространением коронавируса.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В июле 2019-го российский лидер упростил получение гражданства всем проживающим на территории России украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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