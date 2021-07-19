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Роспотребнадзор ввел запрет на рукопожатия во время выборов в Госдуму

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Роспотребнадзор ввел запрет на рукопожатия во время выборов в Госдуму участникам избирательных процессов и на употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды, на участках для голосования или при посещении других электоральных мероприятий. Об этом сообщается в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных в на сайте ЦИК РФ.

Кроме того, ведомство рекомендовало участникам избирательных процессов заранее вакцинироваться от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. По данным российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране с начала пандемии зафиксировано 5 982 766 случаев заболевания.

Выборы в рамках единого дня голосования 2021 года состоятся с 17 по 19 сентября. В частности, будут избраны депутаты Государственной Думы VIII созыва.

В июле Евросоюз предложил не признавать результаты выборов в Госдуму, если в Брюсселе сочтут, что были нарушены международные нормы.

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