В Евросоюзе предложили не признавать результаты выборов в Госдуму

Евросоюзу стоит не признавать результаты выборов в Госдуму, если в Брюсселе сочтут, что были нарушены международные нормы. Об этом говорится в пресс-релизе комитета Европарламента по международным отношениям.

«Члены комитета пришли к выводу, что ЕС стоит подготовиться не признавать результаты выборов в российский парламент, если будет признано, что голосование 2021 года прошло с нарушением демократических принципов и международного права», — сказано в документе.

В том же пресс-релизе изложены принципы, которых стоит в своей политике по отношению к России придерживаться европейскому блоку. Комитет предлагает ясно и четко разделять «российский народ» и режим президента Владимира Путина. В тексте современное российское государство называется «стагнирующей авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами». При этом подчеркивается, что «у России может быть демократическое будущее».

В комитете Европарламента заявили, что ЕС стоит в целях эффективной работы по российскому направлению развивать связи с США и укреплять контакт с соседними с Россией странами. Продвижение в них демократических реформ, человеческих прав и свобод, считают политики, поспособствует поддержке демократии в РФ.

Помимо этого, в документе предлагается строить экономическое сотрудничество с Россией на исключительно демократических принципах и избегать потока «грязных денег» от российских автократов и олигархов. Резолюцию поддержали 56 членов комитета, 9 проголосовали против, пятеро воздержались.

Весной текущего года президент Европейского совета Шарль Мишель заявлял о необходимости сохранения многолетнего союза между ЕС и США — по его словам, связь нужно сохранять, потому что сейчас демократические ценности находятся под угрозой.