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В Европе заявили о необходимости сохранения многолетнего союза с США

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Шарль Мишель
Шарль Мишель
Фото: Reuters

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости сохранения многолетнего союза между ЕС и США ради будущих поколений. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши ценности — демократия и верховенство закона — снова под угрозами: внутренними и внешними. И ЕС, и США более, чем когда-либо, несут ответственность за будущие поколения», — сказал Мишель. Он добавил, что главы государств и правительств Евросоюза заявили президенту США Джо Байдену о готовности работать с Вашингтоном над поставками вакцины против коронавируса, восстановлением экономики после пандемии и распространением демократии.

«Мы хотим процветания во всем мире, хотим помочь повысить стандарты жизни людей», — резюмировал Шарль Мишель, пригласив Байдена на онлайн-саммит для обсуждения «укрепления трансатлантического единства».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения России». Чиновники распространили совместное заявление, в котором опять перечислили «исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака». При этом стороны заявили, что «готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес».

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