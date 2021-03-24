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Мишустин рассказал о возможностях для равноправного взаимодействия с ЕС

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что для взаимодействия между Москвой и Европейским союзом (ЕС) на равноправной основе есть все возможности. Об этом премьер заявил на официальном приеме в Афинах, передает ТАСС.

По его словам, Россия и Греция должны сделать все возможное для расширения практического сотрудничества и углубления кооперации между двумя странами, а также реализовывать новые перспективные проекты. Мишустин также добавил, что Москве и Афинам необходимо развивать конструктивное взаимодействие между Россией и ЕС на основе равноправия, взаимного учета интересов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения России».

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