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Билл Гейтс назвал фатальные ошибки ЕС и США в борьбе с пандемией

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Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: Globallookpress.com

США и Евросоюз допустили ряд фатальных ошибок в начале пандемии коронавируса, и поэтому борьба с ним протекает с таким трудом. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с польской Gazeta Wyborcza.

По мнению Гейтса, правительствам западных стран следовало как можно быстрее наращивать тестирование населения и на ранней стадии изолировать зараженных, не допустив резкого скачка заболеваемости. Если бы они пошли на такой шаг, не потребовались бы столь жесткие ограничительные меры и продолжительный локдаун.

Ранее в марте Гейтс предупредил, что мир сможет вернуться к нормальному положению вещей не ранее 2022 года, потому что принимаемых мер недостаточно для победы над пандемией. Он предположил, что борьба с мутирующим вирусом может завершиться к концу следующего года.

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