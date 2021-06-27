Пушков порассуждал о нужности Украины для ЕС

Странам Европейского союза (ЕС) следует понимать, что прием в свой состав Украины будет не завершением европейского проекта, а серьезным шагом к его подрыву и разрушению. О том, насколько странам ЕС нужно нахождение в составе надгосударственного объединения бывшей советской республики, в своем Telegram-канале порассуждал российский сенатор Алексей Пушков.

«Невозможно взять в толк, почему "европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины", как утверждает [президент Украины Владимир] Зеленский. Европа веками жила без Украины — и обходилась», — заявил сенатор.

Когда был образован Европейский союз, Украины все еще не было, напомнил он, отметив, что «это было самое успешное время для Евросоюза», а когда она возникла, «в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС».

«Потом в ЕС взыграло ретивое, и там решили оторвать Украину от России. Оторвали. Но получили не "успешную демократию" и современную экономику, а большую проблему в виде нахлебника со слабенькой экономикой, невнятной, но агрессивной "элитой" и с черной дырой коррупции», — указал политик.

По его словам, Украина стремится в ЕС не из любви к европейским ценностям, а из-за желания получить доступ к ее финансовым ресурсам, «как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме».

«Украина любит не ЕС как таковой — не она его создавала и укрепляла, она любит его возможности. Как говорила Раневская, "вы любите не меня, а мою жилплощадь". При этом у нынешней Украины нет созидательного потенциала — только разрушительный. Как только ЕС пропишет на своей жилплощади Украину, он обречет свой проект на еще большие конфликты и затухание», — подчеркнул Пушков, резюмировав, что, похоже, в Брюсселе пока это понимают.

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал проявлением слабости идею Германии и Франции о возобновлении саммитов Россия — ЕС.