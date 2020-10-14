В Евросоюзе ответили на слова Лаврова о возможном прекращении диалога

В Евросоюзе ответили на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога между Москвой и Брюсселем. Об этом заявил депутат Европарламента от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани, передает РИА Новости.

По его словам, Европейский союз (ЕС) «играет с огнем», принимая необоснованные санкции против России и провоцируя ее на ответные меры. Мариани отметил, что нет никаких доказательств причастности российских властей к инциденту с Алексеем Навальным, и поэтому введение санкций со стороны ЕС является чисто политическим решением. Европейский политик также добавил, что решение Евросоюза противоречит международному праву и фактически создает такое новое понятие, как презумпция виновности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога между Москвой и Брюсселем. По мнению дипломата, в Евросоюзе не хотят налаживать диалог с Россией, а вместо этого обвиняют ее в отравлении Навального.

12 октября главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по санкциям против России, которые введут из-за произошедшего с россиянином. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре его выписали из клиники.