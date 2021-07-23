Украина запротестовала против участия жителей Донбасса в российских выборах

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против участия проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в Госдуму. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ведомства.

По мнению дипломатов, решение властей на этот счет не является законным, так как выдача российских паспортов жителям региона «была навязана принудительно». «Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

МИД также счел незаконным проведение голосования на территории Крыма и Севастополя и выразил уверенность, что эта процедура нарушает нормы международного права из-за оккупации полуострова. «Призываем международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что с момента запуска процедуры о получении российского паспорта в упрощенном порядке ей воспользовались 611 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Все они, согласно российскому законодательству, имеют право участвовать в выборах. В 2021 году голосование для них будет организовано в электронном формате.