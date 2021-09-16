На Украине зафиксируют нарушения на выборах в Госдуму в Донбассе и Крыму

Глава МИД Украины: власти будут фиксировать нарушения на выборах в Госдуму в Донбассе

Власти Украины будут фиксировать нарушения на выборах в Госдуму на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Facebook.

По его словам, стране уже не удастся воспрепятствовать выборам на «оккупированных» территориях, поэтому сейчас важно зафиксировать все ошибки российской стороны. Впоследствии, пояснил глава МИД, Украина уведомит о нарушениях своих иностранных партнеров и заставит Россию ответить за несоблюдение норм международного права.

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«Знаете, всему приходит свой конец. Я убежден, что российской оккупации конец тоже придет, и когда это произойдет, то все те зафиксированные случаи правонарушений со стороны России — за них всех придется заплатить», — сказал Кулеба.

Дипломат также напомнил про отказ России продлевать мандат на пребывание наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) на пограничных пунктах в Донбассе. Он выразил уверенность, что благодаря этому Москва сможет организовать массовую доставку на избирательные пункты жителей ДНР и ЛНР, получивших российские паспорта.

Ранее стало известно, что с момента запуска процедуры о получении российского паспорта в упрощенном порядке ей воспользовались 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Все они, согласно российскому законодательству, имеют право участвовать в выборах. На Украине пообещали не признавать результаты выборов в случае их проведения на территории Крыма и Донбасса.