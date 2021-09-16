В Раде предложили ограничить права украинцев с российскими паспортами

До окончания войны в Донбассе украинским властям следует ограничить избирательные права граждан, имеющих российский паспорт, чтобы лишить их возможности занимать государственные должности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Олег Дунда в эфире телеканала «Апостроф TV».

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По его словам, в переданном в парламент законопроекте о легализации двойного гражданства уже содержится соответствующее положение. «Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», — сказал Дунда.

Парламентарий отметил, что в международной практике уже были подобные случаи, и привел в пример Латвию, где после распада СССР членам Коммунистической партии запретили избираться в органы власти. Это решение, по мнению Дунды, помогло защитить латвийскую государственность, и Украине стоит сделать то же самое.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

В июле 2021 года стало известно, что по упрощенной процедуре российские паспорта получили более 600 тысяч жителей Донбасса. Все они смогут принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся 17-19 сентября. На Украине данную инициативу резко раскритиковали, обвинив Россию в нарушении норм международного права.