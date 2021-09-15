Украина назвала участие жителей Донбасса в выборах нарушением Минских соглашений

Привлечение жителей Донбасса к выборам в Государственную Думу является грубым нарушением Минских соглашений и свидетельствует о нежелании России исполнять свои международные обязательства. С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, этими мерами Москва фактически признает свою юрисдикцию над «оккупированными территориями» перед международным сообществом. «Никакими минскими или нормандскими договоренностями не предусмотрено, что Россия может привлекать граждан Украины к участию в выборах или других политических мероприятиях, даже если у них есть российский паспорт», — сказал Арестович.

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Он назвал участие жителей в голосовании «принудительным» и пообещал, что такие действия не останутся без последствий для российских властей. «Они нас постоянно обвиняют в том, что Украина не выполняет Минские соглашения, хотя мир считает иначе», — отметил спикер.

Выборы в Госдуму состоятся 17-19 сентября. Жители самопровозглашенных республик Донбасса, получившие российские паспорта, смогут проголосовать на них в установленном порядке. По данным на июль 2021 года, в регионе проживают более 611 тысяч таких граждан.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.