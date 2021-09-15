В ДНР отменили комендантский час в ночь перед выборами

Глава ДНР Денис Пушилин отменил комендантский час в ночь на 17 сентября

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отменили действие комендантского часа в ночь перед выборами в Госдуму. Соответствующее распоряжение подписал глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Согласно документу, ограничения на передвижение снимаются в период с 23:00 16 сентября до 04:00 17 сентября. Главе МВД поручено организовать в это время усиленное патрулирование улиц.

Ранее Пушилин отменил комендантский час по выходным до конца сентября.

Выборы в Госдуму состоятся 17-19 сентября. Жители самопровозглашенных республик Донбасса, получившие российские паспорта, смогут проголосовать на них.

Украина предупредила, что, если голосование в Крыму и Донбассе состоится, она официально не признает итоги выборов.