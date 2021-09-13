В МВД предложили подключить жителей ДНР и ЛНР к программе переселения

МВД России подготовило поправки к программе переселения соотечественников, согласно им жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут стать ее участниками. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту указа, возможность подать заявление на участие в программе переселения будет у постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

После подачи заявления участники программы смогут получить соответствующее свидетельство. Для этой процедуры им не нужно будет покидать территорию России и возвращаться в места постоянной прописки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили массовую раздачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) накануне выборов в Госдуму. По данным ведомства, выдачу документов организовали власти народных республик, чтобы обеспечить участие жителей Донбасса в избирательном процессе.