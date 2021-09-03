Зеленский объяснил невозможность ввести двойное гражданство защитой границ

Украина на данный момент не может легитимизировать двойное гражданство из-за принудительной российской паспортизации на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Стэнфордском университет, прямая трансляция которого доступна на YouTube.

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По его словам, в мирное время он сам и депутаты Верховной Рады сразу бы проголосовали за введение двойного гражданства в интересах тех украинцев, которые живут за рубежом. Однако, отметил украинский лидер, этому препятствует риск получения украинского гражданства лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности страны.

«А мы должны сегодня очень серьезно защищать наши границы», — объяснил Зеленский, намекая на «агрессивные» действия со стороны России. При этом политик отметил, что данный вопрос остается приоритетным среди украинских парламентариев, однако для этого нужно построить законодательство относительно двойного гражданства. «Оно не может быть универсальным», — добавил украинский президент.

5 августа Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи российских паспортов населению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и призвал тех, кто выступает за присоединение региона к Российской Федерации, «искать себе место в России».

Ранее стало известно, что более 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже получили российские паспорта по упрощенной процедуре с 2019 года.