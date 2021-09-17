Украина призвала расширить санкции против России за выборы в Крыму и Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество расширить санкции против России за проведение выборов в Крыму и Донбассе. Заявление опубликовано на сайте МИД.

«Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказано в заявлении. Москва также нарушает международное право, считают в Киеве.

Украина призвала другие государства и международные организации «усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций».

Привлечение к голосованию жителей Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса «существенно исказит» результаты выборов в Госдуму и «поставит под сомнение их легитимность», заявили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны будут фиксировать нарушения на выборах в Крыму и Донбассе.