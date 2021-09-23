В Совфеде предложили ввести ответные санкции против американцев

В случае введения санкций США в отношении россиян страна примет ответные меры к тем, кто работает против нее. Такое заявление в разговоре с «Лентой.ру» сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Политик добавил, что санкции в отношении конкретных лиц — политиков, бизнесменов и госчиновников — являются наказанием России за быстрое развитие после пандемии COVID-19.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США ранее одобрил законопроект, который предусматривает санкции в отношении 35 россиян. В санкционном списке — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ограничения могут ввести и в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и ряда других российских граждан.

«Чувствительный ответ»

Джабаров заявил, что в случае введения предложенных санкций Россия не оставит этот шаг без внимания. Ответные меры последуют незамедлительно и окажутся крайне чувствительными для США.

«Посмотрите, каков состав этого санкционного списка, — сказал Джабаров. — Там одни политики, бизнесмены, госчиновники и даже журналисты — это первый в истории случай, чтобы меры вводились относительно них. И совершенно понятно, почему так происходит. Это история не про права человека, а наказание тех, кто продвигает Россию. Например, Мурашко великолепно показал себя в борьбе с пандемией. Американцы устами президента призывают мир объединить усилия в борьбе с коронавирусом и одновременно наказывают одного из организаторов этой борьбы просто за то, что он хорошо работал».

То же, по словам Джабарова, касается и других политиков, попавших в список. Собянин, например, наказан за динамичное развитие Москвы. Мишустин — за успешное восстановление страны после пандемии.

«Вершина подлости — подвести под санкции главу правительства, второго человека в государстве. Они хоть понимают, что творят? — задается вопросом Джабаров. — Мишустин не занимается международными проблемами, он отвечает за внутреннюю экономику, социальную сферу, борьбу с пандемией. То, что мы восстановились после нее, говорит о том, что правительство сработало отлично, а значит, по мнению Штатов, его надо сдержать и наказать. Если пройти по списку дальше, там мы найдем детей чиновников, а это вообще подлость — отыгрываться на детях».

Политик объяснил, что решение по санкциям пока не принято — в течение шести месяцев глава страны Джо Байден должен будет определить, кого оставить в списке, а кого исключить. В любом случае, уверил собеседник «Ленты.ру», ответ России будет чувствительным.

«При этом он должен быть осторожным — таким, чтобы не навредить самим себе. Просто симметричный ответ нам не нужен, это будут точечные чувствительные удары, чтоб американцы поняли: нельзя бесконечно играть с огнем. Хотя их санкции уже давно не играют никакой роли: я в этом списке нахожусь с 2014 года и никогда не ощущал никаких неудобств. Думаю, то же и с остальными, — предположил политик. — Несмотря на санкции, Россия продолжает развиваться, поднимать экономику. Америка же терпит поражение за поражением, проигрывая в бесконечных войнах. У них осталось только два оружия: санкции и доллар».

Причем, как отметил Джабаров, и это оружие уже теряет свою силу. На рынке появляются другие серьезные игроки, такие как Китай, который устал от доллара. Рано или поздно мировая зависимость от этой валюты, по убеждению политика, уйдет.

«Итого у американцев остается разве что ядерная война, которая и для них самих может стать последней, — заметил Джабаров. — Кстати, санкции ведь тоже неслучайны. Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным демонстрировал нейтральное, а иногда даже доброжелательное отношение к нашей стране, он снизил санкционную активность. Это не нравится вашингтонскому болоту, которое всеми силами пытается разжечь конфликт между Россией и США. Они пытаются помешать своему же президенту в нормализации отношений».

В июне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным.