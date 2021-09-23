МИД РФ предостерег США от принятия нового санкционного законопроекта

Принятие нового законопроекта по внесению в санкционный список граждан России будет необдуманным шагом со стороны США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

«Становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме», — заявила дипломат. По ее словам, новый законопроект демонстрирует «кадровый голод» в Вашингтоне.

Захарова обвинила Белый дом в непонимании российских реалий. Она отметила, что американская сторона представила граждан России для внесения санкционный список по «Закону Магнитского», при том, что означенные общественные и политические деятели не имеют прямого или косвенного отношения к тому, в чем их обвиняют.

Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, где учтены санкции против 35 представителей российских властей и бизнеса. В их числе находится глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Сообщается, что список носит рекомендательный характер. Чтобы он был принят, законопроект по новым санкциям должен пройти слушания в Конгрессе США. «Закон Магнитского» накладывает ограничения на лиц, которых США подозревает в нарушении прав человека. Попавшим под его действие запрещается въезд в Штаты, арестовываются их активы в американских банках