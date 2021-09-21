В ЕС захотели пересмотреть отношения с США из-за оборонного альянса AUKUS

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) захотели пересмотреть отношения с США из-за создания оборонного альянса AUKUS. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Financial Times.

По словам Бретона, после заключения сделки между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой в Европе усиливается ощущение, что в трансатлантических отношениях что-то сломлено. «Звучат мнения о том, что, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство», — рассказал он.

При этом еврокомиссар отметил, что верит в продолжение сотрудничества Вашингтона и Брюсселя по вопросам, представляющим взаимный интерес и отвечающим общеевропейским целям.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС поддержали Францию в споре с США после того, как Австралия разорвала контракт с французской судостроительной компанией по подводным лодкам. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что в свете роста влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо «больше сотрудничества, больше координации и меньше фрагментации».