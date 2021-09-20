ЕС потребовал разъяснений от США после создания оборонного альянса AUKUS

Председатель Евросовета: создание AUKUS говорит о недостатке лояльности со стороны США

Евросоюз потребовал от американских властей разъяснений из-за потери Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, решение о создании оборонного партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) свидетельствует о недостатке лояльности со стороны Вашингтона по отношению к европейским союзникам. В этой связи ЕС настаивает на получении разъяснений, чтобы понять глубинные намерения Соединенных Штатов.

Ранее Франция выступила против продолжения переговоров Европейского союза (ЕС) с Австралией о свободной торговле, поскольку доверие было подорвано после отказа от поставок подводных лодок.

15 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.

17 августа глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна отзовет послов из США и Австралии.