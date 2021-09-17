Франция решила отозвать послов из США и Австралии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отзовет послов из США и Австралии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что послов страны в США и Австралии отзовут для консультаций после разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул министр, такое решение было принято по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. «Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», — пояснил он, назвав действия Австралии «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».

До этого Жан-Ив Ле Дриан назвал отказ Австралии от строительства дизель-электрических подлодок «ударом в спину». Он подчеркнул, что Франция ждет объяснений как от США, так и от Австралии. Лидер французских социалистов Жан-Люк Меланшон и вовсе потребовал, чтобы страна вышла из НАТО.

16 сентября Канберра, Лондон и Вашингтон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности AUKUS. Его цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».