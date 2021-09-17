В России оценили возможность превращения Австралии в ядерную державу

Постпред РФ в Вене: у нас нет оснований опасаться превращения Австралии в ядерную державу

У России нет оснований опасаться превращения Австралии в ядерную державу. С такой оценкой выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, цитату приводит РЕН ТВ.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг создания партнерства США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS).

«Но события неординарные, по крайней мере в том, что касается режима ядерного нераспространения... В любом случае все это тревожно, напрягает и заставляет очень пристально за этим присматривать», — добавил Ульянов. Постпред пояснил, что Австралия может подать плохой пример таким странам, как Северная Корея и Иран, которые стремятся разрабатывать ядерное оружие.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного в сентябре Австралией, Великобританией и США, стороны планируют обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин.